国际油市：亚洲石脑油裂解价差微跌，因供应料增加

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡12月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周五微幅跌至每吨122.20美元，因随着炼厂完成维护重新投入生产，预计供应将增加，不过市场仍因强劲的石化需求及库存较低而获得支撑。
亚洲和中东炼厂持续进行维护，导致最近几个月成品油供应吃紧，带动石脑油裂解价差涨至八个月高位。
但随着关闭炼能将在1月进一步减少，供应料增加。
一位交易员称，对欧洲和中东船货因天气原因推迟抵达的忧虑，带动石脑油市场走强，不过目前仍没有推迟的迹象。
油价较低带动印度汽油需求异常旺盛，这带动印度国内炼厂优化生产，这使供应出口的石脑油减少。
亚洲汽油裂解价差周五微跌至每桶10.61美元。
新加坡现货市场上，BP以每吨452美元向伊藤忠出售25,000吨船期为2月下半月的石脑油船货。
贡渥向BP出售两艘92号汽油船货，数量均为50,000桶，一艘为每桶54.30美元，船期为12月19-23日；另一艘为每桶54.60美元，船期为12月22-26日。
PTT以每桶54.60美元向中石油出售50,000桶船期为12月22-26日的92号汽油船货。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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