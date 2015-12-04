国际油市：亚洲石脑油裂解价差微跌，因供应料增加

路透新加坡12月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周五微幅跌至每吨122.20美元，因随着炼厂完成维护重新投入生产，预计供应将增加，不过市场仍因强劲的石化需求及库存较低而获得支撑。

亚洲和中东炼厂持续进行维护，导致最近几个月成品油供应吃紧，带动石脑油裂解价差涨至八个月高位。

但随着关闭炼能将在1月进一步减少，供应料增加。

一位交易员称，对欧洲和中东船货因天气原因推迟抵达的忧虑，带动石脑油市场走强，不过目前仍没有推迟的迹象。

油价较低带动印度汽油需求异常旺盛，这带动印度国内炼厂优化生产，这使供应出口的石脑油减少。

亚洲汽油裂解价差周五微跌至每桶10.61美元。

新加坡现货市场上，BP以每吨452美元向伊藤忠出售25,000吨船期为2月下半月的石脑油船货。

贡渥向BP出售两艘92号汽油船货，数量均为50,000桶，一艘为每桶54.30美元，船期为12月19-23日；另一艘为每桶54.60美元，船期为12月22-26日。

PTT以每桶54.60美元向中石油出售50,000桶船期为12月22-26日的92号汽油船货。(完)

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