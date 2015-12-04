国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因市场供给充足

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡12月4日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周五下跌，行业消息人士称因欧洲今年冬季天气较暖，未从亚洲获得船货。
行业消息人士表示，今冬迄今欧美的需求低迷，而往年通常是对取暖用柴油的需求高峰季。这可能会令亚洲库存保持在高位，尽管新加坡的炼厂停产时间延长。
相对温暖的天气抑制了欧洲的需求，更多的油轮到岸欧洲后却发现没有明确的出口。
美国柴油利润率本周跌至五年低点，受需求低迷和库存攀升影响。交易员表示未来数周形势可能会恶化，因更多炼厂向市场提供供给。
交易员表示，炼厂还对是否减少柴油和其它馏分燃料产出犹豫不决，因他们仍然在追逐汽油的良好利润。汽油的一个副产品就是馏分燃料。
柴油库存每年的这个时候通常会下降，因消费者要购买柴油取暖或商用，但今年的初冬是历史上最暖的一个，使得需求低迷。
航煤供给也充足，科威特石油公司和印度的Essar Oil都在出货。
新加坡现货市场上，联合石化以每桶较新加坡12月18-24日平均报价升水0.60美元的价格，向永顺油品出售150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是12月19-23日。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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