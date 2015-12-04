东南亚股市：本周多数下跌，泰国股市收于逾三个月来最低收位

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透曼谷12月4日 - 东南亚股市周五下跌，昨日欧洲央行出台的刺激措施令市场感到失望，而今天稍晚美国将公布重要的非农就业数据。泰国股市本周周线下滑，在三日的长周末前大盘股遭抛售。
泰国股市 跌0.5%至1,333.57点，创下8月26日以来的最低收位。本周累计下滑2.2%，为本地区表现最差的股市。
周一泰国股市逢公共假期休市。
Thai Union Group 下跌2.6%，此前该公司取消了收购美国Bumble Bee的计划。而CP All 触及5月以来最低收位，因该公司数位高管因内部交易被罚。
东南亚多数股市本周下跌，市场的焦点也转向了今日稍晚的美国非农就业数据。该数据有望为市场提供美联储利率政策的线索。
亚洲股市周五加入全球股市的跌势而下挫，之前欧洲央行出台的刺激措施不及市场的预期。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 335.69 -0.38 -0.11 -18.28 410.77
新加坡 2879.05 -4.84 -0.17 -14.45 3365.15
马来西亚 1667.87 -6.05 -0.36 -5.30 1761.25
泰国 1333.57 -7.05 -0.53 -10.96 1497.67
印尼 4508.45 -28.93 -0.64 -13.75 5226.95
菲律宾 6921.93 -72.17 -1.03 -4.27 7230.57
越南 571.62 -2.76 -0.48 +4.76 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 于春红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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