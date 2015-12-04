东南亚股市：本周多数下跌，泰国股市收于逾三个月来最低收位

路透曼谷12月4日 - 东南亚股市周五下跌，昨日欧洲央行出台的刺激措施令市场感到失望，而今天稍晚美国将公布重要的非农就业数据。泰国股市本周周线下滑，在三日的长周末前大盘股遭抛售。

泰国股市 跌0.5%至1,333.57点，创下8月26日以来的最低收位。本周累计下滑2.2%，为本地区表现最差的股市。

周一泰国股市逢公共假期休市。

Thai Union Group 下跌2.6%，此前该公司取消了收购美国Bumble Bee的计划。而CP All 触及5月以来最低收位，因该公司数位高管因内部交易被罚。

东南亚多数股市本周下跌，市场的焦点也转向了今日稍晚的美国非农就业数据。该数据有望为市场提供美联储利率政策的线索。

亚洲股市周五加入全球股市的跌势而下挫，之前欧洲央行出台的刺激措施不及市场的预期。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 335.69 -0.38 -0.11 -18.28 410.77

新加坡 2879.05 -4.84 -0.17 -14.45 3365.15

马来西亚 1667.87 -6.05 -0.36 -5.30 1761.25

泰国 1333.57 -7.05 -0.53 -10.96 1497.67

印尼 4508.45 -28.93 -0.64 -13.75 5226.95

菲律宾 6921.93 -72.17 -1.03 -4.27 7230.57

越南 571.62 -2.76 -0.48 +4.76 545.63

(完)

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