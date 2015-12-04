更新版 1-新债招标：铁路总公司10年期铁道债中标利率3.70%，20年期为4.07%--业内人士

(新增投标倍数)

路透北京12月4日 - 业内人士周五透露，中国铁路总公司今日下午招标的年内第九期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.70%，20年期中标利率为4.07%；两期债对应的投标倍数分别为2.95倍和1.93倍。

此次招标原定上午举行，但由于债券招标系统故障，推迟至下午15：-16:00。

铁路总公司周四曾公告，计划于周五上午10:00-11:00招标发行今年第九期铁路建设债券，规模总计150亿元人民币，其中10年期品种100亿元，20年期50亿元。采用单一利率(荷兰式)招标方式，10年和20年期招标利率区间分别为3.05%-4.05%、3.45%-4.45%。

上述债券按年付息；牵头主承销商为中银国际证券，联席主承销商包括国泰君安证券 、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、中信建投证券和招商证券 。

本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。

根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。

发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。