美国各类经济指标总览--2015/12/4

美国劳工部周五公布，美国11月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加20.0万个)，11月失业率为5.0%(预 估为5.0%)，11月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)。 美国商务部周五公布，10月贸易逆差为438.9亿美元(预估为逆差405.0亿美元)。 失业率(%) 5.0 (11月) 5.0 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (11月) 增加29.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (10月) -0.5 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第三季修正值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季修正值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.1% (10月) 持平 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差438.9 (10月) 逆差424.6 (9月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.2 (10月) -0.2 (9月) 产能利用率(%) 77.5 (9月) 77.7 (9月) 初请失业金人数(万人) 26.9 (11月28日当周) 26 (11月21日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,360 (10月) 盈余910 (9月) 领先指标(%) +0.6 (10月) +0.1 (8月修正值) 个人所得(%) +0.1 (10月) +0.2 (9月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 0.1 (10月) -0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加289.2 (9月) 增加160.4 (8月修正值) 企业库存(%) ＋0.3% (9月) ＋0.1% (8月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (10月) +0.6 (9月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 106.0 (10月) 119.1 (9月修正值) 建筑许可(万户) 116.1 (10月修正值) 110.5 (9月修正值) 成屋销售(万户) 536 (10月) 555 (9月修正值) 新屋销售(万户) 49.5 (10月) 44.7 (9月修正值) 工厂订单(%) +1.5% (10月) -0.8 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 2.9 (10月修正值) -0.8 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.9 (11月) 59.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 48.6 (11月) 50.1 (10月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (9月) 0.3 (8月修正值) 进口物价(%) -0.5 (10月) -0.6 (9月修正值) 出口物价(%) -0.2 (10月) -0.6 (9月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)