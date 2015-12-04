国际油市：亚洲燃料油价差扩大至逾三周最阔水准，因预计供应充足

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡12月4日 - 亚洲燃料油价差周五扩大至逾三周最阔水准，中止了此前连续11日在四个月高位附近的徘徊，交易商指因市场预计燃料库存充足。
路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油价差均扩大至贴水4美元，为11月12日以来最阔。
这是因为交易商预计下月将有逾400万吨燃料油将从西方运来，而本月预计将有300-350万吨到货。
尽管交易商预计供应有些吃紧，但他们称库存充足，不过周四公布的官方数据显示，12月2日当周，新加坡陆上燃料油库存降至近2,456万桶，为五个月最低点。
交易商预计春节前中国需求将增加，但他们称，中国允许本国小型独立炼厂进口原油，将抑制明年总体燃料油需求。
新加坡现货市场上，达成两笔交易。
嘉能可以较12月底前均价每吨贴水2.75美元的价格，向维多出售20,000吨船期为12月19-23日的380-cst高硫燃料油。
中国航油以较12月底前均价每吨贴水2.75美元的价格，向维多出售20,000吨船期为12月19-23日的380-cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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