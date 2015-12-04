国际油市：亚洲燃料油价差扩大至逾三周最阔水准，因预计供应充足

路透新加坡12月4日 - 亚洲燃料油价差周五扩大至逾三周最阔水准，中止了此前连续11日在四个月高位附近的徘徊，交易商指因市场预计燃料库存充足。

路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油价差均扩大至贴水4美元，为11月12日以来最阔。

这是因为交易商预计下月将有逾400万吨燃料油将从西方运来，而本月预计将有300-350万吨到货。

尽管交易商预计供应有些吃紧，但他们称库存充足，不过周四公布的官方数据显示，12月2日当周，新加坡陆上燃料油库存降至近2,456万桶，为五个月最低点。

交易商预计春节前中国需求将增加，但他们称，中国允许本国小型独立炼厂进口原油，将抑制明年总体燃料油需求。

新加坡现货市场上，达成两笔交易。

嘉能可以较12月底前均价每吨贴水2.75美元的价格，向维多出售20,000吨船期为12月19-23日的380-cst高硫燃料油。

中国航油以较12月底前均价每吨贴水2.75美元的价格，向维多出售20,000吨船期为12月19-23日的380-cst高硫燃料油。(完)

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