《即时观点》美国11月非农就业岗位强劲增长，本月升息已成大概率事件

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路透12月4日 - 美国11月非农就业岗位大幅增长，显示出美国经济极强的韧性，大大提升美联储在本月稍后进行近十年来首次升息的可能性。

要点：

* 美国劳工部周五公布，美国11月非农就业岗位增加21.1万个，预估为增加20.0万个，9月和10月数据被上修，就业岗位累积再增加3.5万个。

* 美国11月失业率持平在5.0%的七年半低位，失业人士重新开始找工作，反映对就业市场充满信心。目前失业率处于许多美联储官员认为符合充份就业水平的区间内，今年已累积下降0.7个百分点。

* 美联储主席叶伦周四在国会作证时表达了美国经济的信心，指出美国经济状况已基本符合美联储设定的升息条件。

* 强于预期的11月就业数据公布后，美国短期利率期货周五下跌，促使交易商增加对美联储在本月和明年升息的押注。

以下是分析师的评论：

EVERBANK WORLD MARKETS总裁CHRIS GAFFNEY：

“非农就业数据没有让人失望。美联储升息的最后一道障碍已经消除。美联储希望看到薪资增长的正面迹象，今日的数据提供了一些这方面的证据。这份就业报告的各个分项指标都支持升息。汇市将陷于狭窄区间内，投资者不愿意在任何一方大举押注。”

“就业岗位的增幅并未大到足以解答未来升息步伐的问题。我认为，报告使美联储首次升息成为定局，但我认为报告并未给美联储未来升息步伐提供太多的线索。”

COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE的首席市场分析师OMER ESINER称：

“整体来讲是一个不错的报告，上月数据超出预期，前两个月的数据略有上修，三个月均值逼近22万，表明非农就业岗位增长步伐十分稳健。昨天美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦说，每月新增10万个就业岗位可能就足以使经济重回充分就业状态，我认为这很清楚地表明，就业岗位增加10万个是他们决定在12月升息前需要看到的最小数字，今天的报告远远超过这个数字，如预期一样，失业率稳定，时薪增长稳健，报告中几乎没有什么负面的内容，所以我认为这份报告应该会夯实美联储在12月16日升息的预期。” TEMPUS CONSULTING外汇策略师JUAN PEREZ称:

“最重要的是就业数据符合预期，就业岗位增幅显然是利好的，因为超过了20万，且10月数据被上修至29.8万个。美联储官员一直强调的重点是美国就业市场收紧，所以这份报告非常利好。看看昨天，显然有很多人押注欧元走弱，到目前为止市场反应较为温和。”

“我认为现在欧元颓势只是暂停，欧洲央行的量化宽松力度不及人们的预期，这出人意料，但看看非农就业数据，再想想叶伦昨天的讲话，她对经济现状非常满意，12月16日升息已是板上钉钉。”

市场反应:

股市: 美股上涨 公债：美国公债价格下跌，收益率攀升 汇市：美元兑日圆和欧元上扬