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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 23:52 BJT

美国热股：Barington Capital提议雅芳进行重组，后者股价暴涨10%

路透12月4日 - 由Barington Capital牵头的私募股权投资者提议化妆品公司雅芳(Avon) 进行重组，称该公司股价“被大幅低估”，且警告雅芳不要将其北美分支出售给Cerberus Capital Management。

雅芳在周五早盘暴涨10.53%，报4.41美元。(完)

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