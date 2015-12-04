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亚洲 | 2015年 12月 5日 星期六 00:21 BJT

美国热股：摩根大通在“伦敦鲸”相关诉讼中获胜，股价上涨

路透12月4日 - 一美国联邦上诉法院表示，摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)和其他高管无须面临该行一股东提起的诉讼。法院称，股东提起的他们在调查“伦敦鲸”交易丑闻中存在重大疏忽，并恶意欺骗的指控证据不足。“伦敦鲸”交易丑闻导致摩根大通亏损62亿美元。

摩根大通在周五早盘上涨2.43%，报67.40美元。(完)

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