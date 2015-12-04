美国热股：摩根大通在“伦敦鲸”相关诉讼中获胜，股价上涨

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透12月4日 - 一美国联邦上诉法院表示，摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)和其他高管无须面临该行一股东提起的诉讼。法院称，股东提起的他们在调查“伦敦鲸”交易丑闻中存在重大疏忽，并恶意欺骗的指控证据不足。“伦敦鲸”交易丑闻导致摩根大通亏损62亿美元。
摩根大通在周五早盘上涨2.43%，报67.40美元。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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