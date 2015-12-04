欧洲汇市：英镑兑欧元从五周低位反弹，但本周表现可能为5月来最差

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透伦敦12月4日 - 英镑兑欧元周五从五周低位反弹，但仍可能录得5月来最大周度跌幅，此前欧洲央行放宽货币政策的力度远不及预期。
欧元周四全面上涨，因欧洲央行没有像市场预期的那样大规模放宽政策，而只是将存款利率下调10个基点和延长资产购买计划六个月，但并没有扩大月度购债规模。
欧元兑英镑周四劲涨近1.7%，创下逾七年来最大单日涨幅。英镑兑欧元周五收复一些失地，上涨0.3%，报0.72075英镑，但本周下跌近2.5%，可能为七个月来最差。
英镑兑美元 跌0.3%，报1.5106美元。本周稍早英镑下跌，因英国制造业和建筑业PMI数据逊于预期，尽管服务业PMI数据强劲。
“英镑本周走势较为震荡，”Altana Hard Currency Fund经理Ian Gunner说，他指出，欧元兑英镑在欧洲央行会议举行前已走强，升穿一些关键技术水准。
与欧洲央行的政策形成对照，目前看来美联储在年底升息已成为大概率事件，因周五数据显示11月非农就业岗位大幅增长，提振美元上涨。
预计英国央行是金融危机过后第二个升息的主要央行，但市场目前押注，英国央行在明年底前不会升息。英国央行货币政策委员会将在下周召开会议，可能为英国收紧货币政策的时机提供线索。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。