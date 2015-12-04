欧洲汇市：英镑兑欧元从五周低位反弹，但本周表现可能为5月来最差

路透伦敦12月4日 - 英镑兑欧元周五从五周低位反弹，但仍可能录得5月来最大周度跌幅，此前欧洲央行放宽货币政策的力度远不及预期。

欧元周四全面上涨，因欧洲央行没有像市场预期的那样大规模放宽政策，而只是将存款利率下调10个基点和延长资产购买计划六个月，但并没有扩大月度购债规模。

欧元兑英镑周四劲涨近1.7%，创下逾七年来最大单日涨幅。英镑兑欧元周五收复一些失地，上涨0.3%，报0.72075英镑，但本周下跌近2.5%，可能为七个月来最差。

英镑兑美元 跌0.3%，报1.5106美元。本周稍早英镑下跌，因英国制造业和建筑业PMI数据逊于预期，尽管服务业PMI数据强劲。

“英镑本周走势较为震荡，”Altana Hard Currency Fund经理Ian Gunner说，他指出，欧元兑英镑在欧洲央行会议举行前已走强，升穿一些关键技术水准。

与欧洲央行的政策形成对照，目前看来美联储在年底升息已成为大概率事件，因周五数据显示11月非农就业岗位大幅增长，提振美元上涨。