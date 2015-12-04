南非汇市：标普下调南非评级展望后兰特兑美元先抑后扬，因美元基本持稳

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透约翰内斯堡12月4日 - 兰特兑美元周五上涨，因美元未能大幅攀升，此前评级机构标准普尔将南非主权评级展望从稳定下调至负面。
标准普尔周五维持南非信贷评级为BBB-不变，但将展望从稳定下调至负面，称这反映标普认为南非经济成长可能低于其预期。
惠誉将在稍后公布对南非的评级。惠誉对南非的评级现为"BBB"，展望为负面。惠誉9月警告可能再次下调该国评级。
在外汇市场，兰特小涨，在标普下调南非展望后，兰特兑美元短暂跌至14.3500兰特。
1704 GMT，兰特兑美元 报14.3300兰特，较周四的收盘价14.3645升0.24%。
美元兑欧元基本持平，尽管美国11月非农就业报告强于预期，但市场继续消化周四欧洲央行放宽政策的力度不及预期。(完)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。