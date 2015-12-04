南非汇市：标普下调南非评级展望后兰特兑美元先抑后扬，因美元基本持稳

路透约翰内斯堡12月4日 - 兰特兑美元周五上涨，因美元未能大幅攀升，此前评级机构标准普尔将南非主权评级展望从稳定下调至负面。

标准普尔周五维持南非信贷评级为BBB-不变，但将展望从稳定下调至负面，称这反映标普认为南非经济成长可能低于其预期。

惠誉将在稍后公布对南非的评级。惠誉对南非的评级现为"BBB"，展望为负面。惠誉9月警告可能再次下调该国评级。

在外汇市场，兰特小涨，在标普下调南非展望后，兰特兑美元短暂跌至14.3500兰特。

1704 GMT，兰特兑美元 报14.3300兰特，较周四的收盘价14.3645升0.24%。