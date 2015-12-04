欧洲股市：收在近三周最低，能源股领跌

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%
* 油股跌幅居前，因油价大跌
路透伦敦12月4日 - 欧洲股市周五延续昨日的跌势收低，油股领跌，欧洲央行追加刺激措施的力度令部分投资者失望，拖累欧股周四急挫。
油股 在下午交易中段扭转走势，下挫近2%，因原油价格大跌。尽管全球原油供应过剩已压低油价，但在维也纳召开的OPEC会议未能就产量上限达成一致。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.34%，收报1,457.84点，为近三周最低水准。该指数周四急跌3.3%。
欧洲央行下调已经为负的存款利率，延长购债计划六个月。在过去几周市场预计欧洲央行将大举追加刺激措施，许多人士认为昨日央行的宽松措施只是基本动作。
“市场预计央行将挹注更多流动性，但希望落空了，在这样的环境下，投资者重新评估央行未来将采取怎样措举的预期，”德国商业银行分析师Peter Dixon说。
“鉴于潜在的经济状况，股市估值看来有些过高，”他说，“可以预计今年余下几周股市走势震荡。”
英国富时100指数 下滑0.59%，收报6,238.29点。德国DAX指数 下跌0.34%，报10,752.10点。法国CAC指数 回落0.33%，报4,714.79点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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