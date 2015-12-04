欧洲股市：收在近三周最低，能源股领跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%

* 油股跌幅居前，因油价大跌

路透伦敦12月4日 - 欧洲股市周五延续昨日的跌势收低，油股领跌，欧洲央行追加刺激措施的力度令部分投资者失望，拖累欧股周四急挫。

油股 在下午交易中段扭转走势，下挫近2%，因原油价格大跌。尽管全球原油供应过剩已压低油价，但在维也纳召开的OPEC会议未能就产量上限达成一致。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.34%，收报1,457.84点，为近三周最低水准。该指数周四急跌3.3%。

欧洲央行下调已经为负的存款利率，延长购债计划六个月。在过去几周市场预计欧洲央行将大举追加刺激措施，许多人士认为昨日央行的宽松措施只是基本动作。

“市场预计央行将挹注更多流动性，但希望落空了，在这样的环境下，投资者重新评估央行未来将采取怎样措举的预期，”德国商业银行分析师Peter Dixon说。

“鉴于潜在的经济状况，股市估值看来有些过高，”他说，“可以预计今年余下几周股市走势震荡。”