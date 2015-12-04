芝加哥期市：CBOT小麦收高，本周上涨约1%

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦周五上涨，连升第二日，交易商表示，因本周中段小麦跌至数年低位后有低吸买盘和基金回补空头。
基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场容易因回补空头而上涨。
CBOT小麦价格在周四上涨2%，而未平仓合约减少约1.1万口，暗示交易商出脱空头头寸。
美元周四下跌，似乎助燃投资者在小麦市场回补空头，带动价格涨势。尽管美元指数周五小幅反弹，但小麦价格仍然攀升。
本周，CBOT-3月小麦 上涨5-1/2美分，或1.1%。
CBOT-3月小麦期货 结算价报4.84-1/2美元，升5-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为121,861口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。