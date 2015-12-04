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市场报道 | 2015年 12月 5日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，本周上涨约1%

路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦周五上涨，连升第二日，交易商表示，因本周中段小麦跌至数年低位后有低吸买盘和基金回补空头。

基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场容易因回补空头而上涨。

CBOT小麦价格在周四上涨2%，而未平仓合约减少约1.1万口，暗示交易商出脱空头头寸。

美元周四下跌，似乎助燃投资者在小麦市场回补空头，带动价格涨势。尽管美元指数周五小幅反弹，但小麦价格仍然攀升。

本周，CBOT-3月小麦 上涨5-1/2美分，或1.1%。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.84-1/2美元，升5-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为121,861口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)

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