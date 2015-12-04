芝加哥期市：CBOT玉米因技术买入而上涨，本周上升近4%

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨至近一个月最高水准，交易商称，因前一交易日价格大涨后技术性买盘跟进，且投资者在下周政府作物报告公布前轧平头寸。
市场预计美国农业部在下周三公布的月度作物报告中，将上调对美国2015/16年玉米结转库存预估。
玉米价格本周上涨约3.9%，为近三个月来最大周度涨幅。
交投最活跃的CBOT-3月玉米 触及日高3.81-3/4美元，为11月9日来最高，收报3.81-1/2美元，日内上涨4-1/2美分。
一现货交易经纪表示，玉米价格上涨，引发美国农户卖出少量现货玉米。
CME Group称，迄今12月玉米期货合约 没有交割。
今日CBOT玉米期货成交量预计为317,271口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。