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市场报道 | 2015年 12月 5日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米因技术买入而上涨，本周上升近4%

路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨至近一个月最高水准，交易商称，因前一交易日价格大涨后技术性买盘跟进，且投资者在下周政府作物报告公布前轧平头寸。

市场预计美国农业部在下周三公布的月度作物报告中，将上调对美国2015/16年玉米结转库存预估。

玉米价格本周上涨约3.9%，为近三个月来最大周度涨幅。

交投最活跃的CBOT-3月玉米 触及日高3.81-3/4美元，为11月9日来最高，收报3.81-1/2美元，日内上涨4-1/2美分。

一现货交易经纪表示，玉米价格上涨，引发美国农户卖出少量现货玉米。

CME Group称，迄今12月玉米期货合约 没有交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为317,271口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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