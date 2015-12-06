重温稿-美国债市：公债价格在交投震荡中上涨，对美国就业报告和OPEC消息作反应

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 美国11月非农就业岗位增长21.1万个，支持美联储12月升息
* 公债价格走势反复，因市场对美国就业报告和OPEC消息作反应
* 美国10年期和30年期公债收益率本周上升，为四周来首见
路透纽约12月4日 - 美国公债收益率周五下跌，投资者在强于预期的美国11月就业报告支持美国升息和石油输出国组织(OPEC)意外维持接近纪录产量令油价下跌的两个因素中权衡。
公债收益率开盘上涨，此前美国劳工部公布，11月非农就业岗位增长21.1万个，9月和10月数据被上修，较之前的数字累计增加3.5万个。
“就业报告大大提高12月升息机率，但现在市场焦点正转向未来的升息步伐，”Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说。
不过，公债市场被OPEC的消息搅动，公债收益率回落，因美国原油期货由升转跌，此前有消息称，OPEC计划维持产量目标不变，尽管油价处于低位。
“OPEC的决定对公债市场有很大的影响，因为油价下跌意味了2016年通胀回落，将带动长期公债收益率下跌，”Piper Jaffray利率策略师Dimitri Delis说。
两年期美债 价格升1/32，收益率由周四尾盘的0.958%降至0.946%。
指标10年期公债 价格收涨15/32，收益率从周四尾盘的2.328%降至2.274%。
30年期公债 价格大涨1-6/32，收益率报3.012%。
美国公债收益率周四急升，跟随欧债收益率的升势，此前欧洲央行下调存款利率的幅度不及预期，且美联储主席叶伦发表的讲话继续燃点对美联储12月升息的预期。
周四，美国两年期公债收益率触及2010年5月来最高的0.994%，指标10年期美债收益率升幅为两年来最大。
本周，10年期和30年期公债收益率上升，为四周来首次。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.947
五年期公债 99-19/32 (+05/32) 1.709
10年期公债 99-25/32 (+15/32) 2.276
30年期公债 99-24/32 (+1-06/32) 3.013(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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