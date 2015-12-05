中港个股：农行称张云辞去行长等职务，董事长刘士余代为履职

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京12月5日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 公告称，张云因个人原因辞去该行副董事长、行长等职务，董事会会议决定由董事长刘士余代为履行行长职责。
农行周五稍晚公告称，张云的辞职信于当日送达董事会并生效。张云确认与该行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会该行股东及债权人的任何事项。
据本地媒体11月初报导，农行行长张云被带走协助调查，未出席中央巡视组在农行的动员会。
今年以来，中国政府加大在金融领域打击腐败及违规的努力。
农行A股周五跌1.2%，收报3.30元人民币。（完）
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人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%