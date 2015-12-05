中欧贸易：中国商务部称希望欧盟尽快中止对中国光伏产品的双反措施

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透北京12月5日 - 中国商务部周六称，欧盟委员会决定对适用于中国光伏产品的双反措施启动日落复审调查，此举既损害中方利益，也不符合欧盟自身利益，希望欧方尽快终止光伏双反措施。
商务部网站新闻稿称，欧盟2012年对中国光伏产品发起反倾销、反补贴调查，之后中欧达成了价格承诺协议，妥善处理了光伏贸易争端，中欧光伏协议的执行总体是顺利的。
“中方认为，继续延长措施，既损害中方利益，也不符合欧盟自身利益，希望欧方认真考虑欧盟整体利益，从维护中欧经贸合作大局出发，尽快终止光伏双反措施。”商务部贸易救济局负责人称。
该负责人指出，光伏电池及组件作为重要的清洁能源产品，其快速应用与发展有利于各国有效应对气候变化，对于各国减排目标的实现具有重要意义。而欧盟各主要成员国大幅削减补贴，加之进口最低限价的约束，欧盟使用清洁能源的步伐有所放缓。
日落复审是指反倾销措施执行满五年之前的合理时间内发起的复审，若在该复审中主管机关确定终止反倾销税可能导致倾销和损害的继续或再度发生，则可继续征收反倾销税。在复审期间，原反倾销税继续有效。（完）
参看详情，请点选商务部网站：here
(发稿 黄凯；审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。