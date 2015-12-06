非洲情势：乍得自杀炸弹袭击至少15死130伤，据称为博科圣地组织所为

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透恩贾梅纳12月5日 - 非洲乍得(查德)周六遭遇袭击，四名女性自杀炸弹客在乍得湖库福亚岛(Koulfoua)发动攻击，至少造成15人丧生及130人受伤。安全部门的消息人士把这些攻击归咎于博科圣地(Boko Haram)伊斯兰激进组织。
“暂时确定的死亡人数是19人，其中包括那四名发动自杀袭击者，另外有130人受伤。”国家电视台称。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)