非洲情势：乍得自杀炸弹袭击至少15死130伤，据称为博科圣地组织所为

路透恩贾梅纳12月5日 - 非洲乍得(查德)周六遭遇袭击，四名女性自杀炸弹客在乍得湖库福亚岛(Koulfoua)发动攻击，至少造成15人丧生及130人受伤。安全部门的消息人士把这些攻击归咎于博科圣地(Boko Haram)伊斯兰激进组织。

“暂时确定的死亡人数是19人，其中包括那四名发动自杀袭击者，另外有130人受伤。”国家电视台称。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)