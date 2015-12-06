英国情势：伦敦地铁站一男子持刀伤三人，警方表示按恐袭侦办

路透伦敦12月5日 - 一名持刀男子周六晚间在伦敦东部一地铁站伤人，据报导攻击者当时还高喊“这是为了叙利亚”，之后警方以电击枪制伏并拘留此人。

“我们按恐怖事件来处理。”伦敦警方反恐指挥部负责人Richard Walton在声明稿中表示。

当时警方接到报告称，有数人在伦敦东部的雷顿斯通(Leytonstone)地铁站遭刺，一名男子持刀威胁其他民众。警方说，一名男子受重伤，两人受到轻伤。

英国旗帜晚报(Evening Standard)称，攻击者曾高喊“这是为了叙利亚”。但警方一发言人拒绝对此置评。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)