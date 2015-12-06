英国情势：伦敦地铁站一男子持刀伤三人，警方表示按恐袭侦办

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透伦敦12月5日 - 一名持刀男子周六晚间在伦敦东部一地铁站伤人，据报导攻击者当时还高喊“这是为了叙利亚”，之后警方以电击枪制伏并拘留此人。
“我们按恐怖事件来处理。”伦敦警方反恐指挥部负责人Richard Walton在声明稿中表示。
当时警方接到报告称，有数人在伦敦东部的雷顿斯通(Leytonstone)地铁站遭刺，一名男子持刀威胁其他民众。警方说，一名男子受重伤，两人受到轻伤。
英国旗帜晚报(Evening Standard)称，攻击者曾高喊“这是为了叙利亚”。但警方一发言人拒绝对此置评。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。