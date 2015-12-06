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亚洲 | 2015年 12月 6日 星期日 09:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.85 +2.26 +2.74 2738598

京东 32.25 +0.69 +2.19 9732569

新浪 51.28 +1.60 +3.22 1035654

搜狐 49.68 +1.55 +3.22 257423

网易 179.14 +8.86 +5.20 1650240

百度 208.30 +0.82 +0.40 3476570

台湾

台湾积体电路 23.31 +0.38 +1.66 1459862

联电 1.88 +0.01 +0.53 88386

日月光 5.64 +0.09 +1.62 119536

硅品精密 6.95 +0.09 +1.31 545745

和信超媒体 0.61 -0.01 -2.34 41921

友达 2.68 +0.04 +1.52 143456

中华电信 30.37 +0.19 +0.63 40070

台湾国际航电 37.64 +0.47 +1.26 1881980

香港

中国移动 58.70 +1.02 +1.77 142226

中国联通 12.16 +0.12 +1.00 97217

中国电信 47.77 +0.42 +0.89 12282

中芯国际 5.14 -0.01 -0.19 2486

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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