《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.85 +2.26 +2.74 2738598
京东 32.25 +0.69 +2.19 9732569
新浪 51.28 +1.60 +3.22 1035654
搜狐 49.68 +1.55 +3.22 257423
网易 179.14 +8.86 +5.20 1650240
百度 208.30 +0.82 +0.40 3476570
台湾
台湾积体电路 23.31 +0.38 +1.66 1459862
联电 1.88 +0.01 +0.53 88386
日月光 5.64 +0.09 +1.62 119536
硅品精密 6.95 +0.09 +1.31 545745
和信超媒体 0.61 -0.01 -2.34 41921
友达 2.68 +0.04 +1.52 143456
中华电信 30.37 +0.19 +0.63 40070
台湾国际航电 37.64 +0.47 +1.26 1881980
香港
中国移动 58.70 +1.02 +1.77 142226
中国联通 12.16 +0.12 +1.00 97217
中国电信 47.77 +0.42 +0.89 12282
中芯国际 5.14 -0.01 -0.19 2486
(完)
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (整理 郑茵 审校 张若琪)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。