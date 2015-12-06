CFTC报告：NYMEX原油期货12月1日持仓报告(表)

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,661,176口)
475,582 267,104 530,687 572,148 785,020 1578417 1582811 82,759 78,365
较11月24日变动(未平仓合约：增加28,705口)
3,309 6,856 15,039 6,996 6,395 25,344 28,290 3,361 415
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.6 16.1 31.9 34.4 47.3 95.0 95.3 5.0 4.7
各类交易商数量(总计为371家)
125 117 149 91 102 294 308
(完)
(整理 郑茵 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)