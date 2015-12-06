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市场报道 | 2015年 12月 6日 星期日 13:12 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,661,176口)

475,582 267,104 530,687 572,148 785,020 1578417 1582811 82,759 78,365

较11月24日变动(未平仓合约：增加28,705口)

3,309 6,856 15,039 6,996 6,395 25,344 28,290 3,361 415

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.6 16.1 31.9 34.4 47.3 95.0 95.3 5.0 4.7

各类交易商数量(总计为371家)

125 117 149 91 102 294 308

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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