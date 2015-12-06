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货币新闻 | 2015年 12月 6日 星期日 13:16 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(688,485口)

133,256 159,464 122,887 374,381 339,983 630,524 622,334 57,961 66,151

较11月24日变动(未平仓合约：减少4,494口)

4,355 -5,496 -2,637 -4,710 4,580 -2,992 -3,553 -1,502 -941

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.4 23.2 17.8 54.4 49.4 91.6 90.4 8.4 9.6

各类交易商数量(总计为568家)

154 156 198 160 185 431 464

(完) (整理 郑茵 审校 张若琪)

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