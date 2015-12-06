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市场报道 | 2015年 12月 6日 星期日 13:16 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(370,858口)

96,915 164,722 68,508 171,411 96,947 336,834 330,177 34,024 40,681

较11月24日变动(未平仓合约：增加1,139口)

6,759 27,265 -12,109 6,294 -13,916 944 1,240 195 -101

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.1 44.4 18.5 46.2 26.1 90.8 89.0 9.2 11.0

各类交易商数量(总计为387家)

117 127 109 95 92 272 277

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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