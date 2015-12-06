CFTC报告：CBOT小麦期货12月1日持仓报告(表)

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(370,858口)
96,915 164,722 68,508 171,411 96,947 336,834 330,177 34,024 40,681
较11月24日变动(未平仓合约：增加1,139口)
6,759 27,265 -12,109 6,294 -13,916 944 1,240 195 -101
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.1 44.4 18.5 46.2 26.1 90.8 89.0 9.2 11.0
各类交易商数量(总计为387家)
117 127 109 95 92 272 277
(完)
(整理 郑茵 审校 张若琪)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)