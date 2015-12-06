CFTC报告：COMEX期铜12月1日持仓报告(表)

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年12月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(180,517口)
66,155 100,408 15,580 82,846 45,306 164,581 161,294 15,936 19,223
较11月24日变动(未平仓合约：减少5,682口)
1,628 2,115 -5,835 -1,107 -1,251 -5,314 -4,971 -368 -711
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.6 55.6 8.6 45.9 25.1 91.2 89.4 8.8 10.6
各类交易商数量(总计为290家)
74 149 49 52 40 151 218
(完)
(整理 郑茵 审校 张若琪)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)