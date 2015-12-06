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市场报道 | 2015年 12月 6日 星期日 13:13 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月1日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年12月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(180,517口)

66,155 100,408 15,580 82,846 45,306 164,581 161,294 15,936 19,223

较11月24日变动(未平仓合约：减少5,682口)

1,628 2,115 -5,835 -1,107 -1,251 -5,314 -4,971 -368 -711

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.6 55.6 8.6 45.9 25.1 91.2 89.4 8.8 10.6

各类交易商数量(总计为290家)

74 149 49 52 40 151 218

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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