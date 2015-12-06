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市场报道 | 2015年 12月 6日 星期日 13:16 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,300,942口)

336,850 335,879 199,370 630,826 593,427 1167046 1128676 133,896 172,266

较11月24日变动(未平仓合约：减少8,852口)

13,980 -7,038 -9,912 -67 22,463 4,001 5,513 -12,853 -14,365

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.9 25.8 15.3 48.5 45.6 89.7 86.8 10.3 13.2

各类交易商数量(总计为692家)

137 159 161 253 291 482 542

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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