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市场报道 | 2015年 12月 6日 星期日 13:17 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(180,779口)

80,685 26,138 9,125 78,560 134,559 168,370 169,822 12,409 10,957

较11月24日变动(未平仓合约：增加10,260口)

10,997 -5,590 -122 -1,324 17,771 9,551 12,059 709 -1,799

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.6 14.5 5.0 43.5 74.4 93.1 93.9 6.9 6.1

各类交易商数量(总计为270家)

113 69 52 48 65 188 165

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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