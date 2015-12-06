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市场报道 | 2015年 12月 6日 星期日 13:13 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年12月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(390,940口)

158,792 149,042 40,887 155,554 158,465 355,233 348,394 35,707 42,546

较11月24日变动(未平仓合约：减少6,765口)

-648 5,904 -2,312 -155 -9,227 -3,115 -5,635 -3,650 -1,130

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.6 38.1 10.5 39.8 40.5 90.9 89.1 9.1 10.9

各类交易商数量(总计为315家)

123 123 80 49 49 213 218

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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