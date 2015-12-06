金砖国家：12月4日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透12月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月4日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报812.27点，下跌0.85%。
中国股市：沪综指收跌1.7%结束连四日上涨，权重股抛压上升领跌大盘
中国汇市：人民币收创逾三个月新低，尾市剧烈波动难撼整体持稳走势
香港股市：追随全球股市下跌，但周线上涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,360.758点，下跌2.23%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 在美国非农就业数据公布后上扬，收报3.7360/90，上日收报3.7481/88。
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南非股市：跌逾2%，投资者消化将有多家评级机构下调南非债信评级的可能性。指标Top-40指数 收报44,347.44点，下跌2.26%；大盘综合指数 收报49,284.49点，下跌2.26%。
南非汇市：标普下调南非评级展望后兰特兑美元先抑后扬，因美元基本持稳
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印度股市：连续第三个交易日下跌，追随全球市场抛售势头，此前欧洲央行的刺激举措令人失望。BSE指数 收报25,638.11点，下跌0.96%；NSE指数 收报7,781.9点，下跌1.05%。
印度汇市：卢比兑美元下跌，因美元在美国就业数据公布前，从前日大跌中反弹。股市下滑亦加重卢比压力。不过央行疑似干预，限制了卢比跌幅。卢比兑美元 收报66.695/66.705，上日收报66.6525/66.6625。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报811.72点，下跌1.84%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报434.69点，下跌2.06%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报68.135，贬值0.93%；卢布兑欧元 报74.06，贬值0.28%。(完)
(整理 郑茵 审校 张若琪)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。