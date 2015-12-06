金砖国家：12月4日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,360.758点，下跌2.23%。

南非股市：跌逾2%，投资者消化将有多家评级机构下调南非债信评级的可能性。指标Top-40指数 收报44,347.44点，下跌2.26%；大盘综合指数 收报49,284.49点，下跌2.26%。

南非汇市：标普下调南非评级展望后兰特兑美元先抑后扬，因美元基本持稳

印度汇市：卢比兑美元下跌，因美元在美国就业数据公布前，从前日大跌中反弹。股市下滑亦加重卢比压力。不过央行疑似干预，限制了卢比跌幅。卢比兑美元 收报66.695/66.705，上日收报66.6525/66.6625。