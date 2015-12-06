全球汇市：最近一周投机客小幅削减美元多仓--CFTC/路透

路透12月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客略为削减美元多仓。

12月1日止当周，美元净多仓下滑至434.7亿美元，但仍为连续第三周高于400亿美元水准。此前一周美元净多仓为440.5亿美元。

美国联邦储备理事会(美联储)将在本月进行2006年以来首次升息的预期，推动美元全面升值。周五公布的美国就业报告颇为强劲，11月新增非农就业岗位达21.1万个，进一步强化了升息预期。

因此，根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下的FedWatch周五走势，利率期货市场认为，美联储在不到两周后升息的机率为近80%。

今年迄今，美元指数累计上扬将近9%，已经是连续第二年上涨。

相反，欧元净空仓增至五个半月高点182,845口，前一周为175,484口。

不过下周欧元净空仓料会减少一点，特别是在欧洲央行刺激政策力度不及市场预期之后。欧洲央行的决定导致欧元周四大幅跳涨，升幅最高达到3%。

不过从全年来看，欧元兑美元仍跌10.2%。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月1日当周 前一周

多头仓位 31,228 30,277

空头仓位 106,129 107,613

净仓位 -74,901 -77,336

欧元(125,000欧元为1口)

12月1日当周 前一周

多头仓位 78,782 76,296

空头仓位 261,627 251,780

净仓位 -182,845 -175,484

英镑(62,500英镑为1口)

12月1日当周 前一周

多头仓位 38,403 32,322

空头仓位 66,661 64,578

净仓位 -28,258 -32,256

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月1日当周 前一周

多头仓位 18,313 18,314

空头仓位 43,102 40,523

净仓位 -24,789 -22,209

加元(100,000加元为1口)

12月1日当周 前一周

多头仓位 38,349 41,304

空头仓位 77,329 79,921

净仓位 -38,980 -38,617

澳元(100,000澳元为1口)

12月1日当周 前一周

多头仓位 48,063 46,037

空头仓位 94,711 103,182

净仓位 -46,648 -57,145

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月1日当周 前一周

多头仓位 22,881 22,603

空头仓位 18,124 18,593

净仓位 4,757 4,010