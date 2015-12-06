日本经济：第三季GDP环比年率修正值料上修为持平--经济财政大臣

路透东京12月6日 - 日本经济财政大臣甘利明周日表示，他预计日本第三季经济成长环比年率料上修为持平，好于初值中显示的萎缩情况。

“我认为(GDP)修正值可能为持平，经济自此之后将转为成长，”他在日本放送协会(NHK)一个访谈节目中表示。

“日本正处于稳步复苏的趋势中。”

路透调查中分析师预期，日本第三季经济成长环比年率料上修为成长0.1%，初值为萎缩0.8%。修正值数据将在周二公布。

甘利明还表示，希望对那些积极增加资本支出的企业，在固定资产税方面给予降低。

“无论企业亏损与否，都必须缴纳固定资产税。我们对此提出挑战，并正尝试对那些投资新设备的企业降低税负，我们以前从未这样做过，”他说。

此举可以帮助那些亏损的中小企业，并有可能纳入本周稍后将要明确的年度税收规定内。

政府有可能将4月开始的2016财年企业实际税率降至30%以下，比原计划提前一年。(完)