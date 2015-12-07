美国个股：高盛计划扩大中国研究团队，增加医疗互联网等研究力量

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透上海12月7日 - 随着中国资本市场逐步对外开放，外资投行正在进一步壮大其中国研究团队，国际知名投行高盛 近期计划增加在中国医疗、技术、互联网和消费等领域的研究力量。
此前常驻香港的高盛亚太基础资源行业研究团队联席负责人朱地武近期亦调往上海，担任中国股票研究部的联席主管。
高盛全球投资研究部亚太股票研究团队联席主管Richard Manley对路透表示，随着中国资本市场的成熟和机构管理资产规模的上升，高盛看到了巨大机遇，帮助公司的机构客户了解长期趋势，并从中挖掘出大牛股。在做到这一点，就需要能够提供真正投资洞见和分析严谨的研究。
据近日刚宣布的2015年汤森路透全球分析师评选结果，高盛全球投资研究部在中国大陆和香港的分析师中，共有10位分析师获奖，并获得券商集体奖第一名。
中国正面临经济结构转型，互联网、医疗、文化娱乐等代表新经济的行业和上市公司受到资本市场追捧，而能源、钢铁、冶炼等传统行业正面临去产能过剩的痛苦转型期，国内大多数券商的研究方向已出现了较大的改变。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。