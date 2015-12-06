美国经济：美联储有意拖慢经济复苏速度--明尼亚波利斯联储总裁

路透费城12月4日 - 柯薛拉柯塔周五在他以美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁身份最后一次公开露面时表示，金融危机后美国联邦储备理事会(美联储)刻意试图拖慢经济复苏的速度。

“我们被有计划地引向一些选择，这些选择的目的就是让就业和物价都毫无必要地在低点停留多年，”他在为费城联储一次会议准备的讲稿中这样说道。2009年11月时衰退低谷刚刚过去，经济再度增长，美联储就有意通过物价和就业两个方面拖慢经济复苏。

柯薛拉柯塔最近几年一直激烈批评美联储的政策，其货币政策立场几乎比所有同僚都更偏向宽松。但周五的讲话是他第一次如此直截了当地把经济复苏疲弱归咎于美联储。

他表示，问题在于美联储过于相信一条经验法则，把降低政策利率波动放在第一位，不惜牺牲就业和通胀的更快改善。他认为，这一法则“要求政策委员会放弃及时新增数十万(也许是数百万)工作岗位的机会，以便让利率更快回归正常水平”。

美国国会目前考虑通过立法将这条经验法则(也就是以其作者斯坦福大学教授John Taylor名字命名的泰勒法则)作为一项关键标准。这一提议遭到美联储主席叶伦的强烈批评。

柯薛拉柯塔周五在叶伦的观点上更进一步，称如果美联储不是依赖于泰勒法则，也许已经创造出数百万新工作岗位，并且让通胀回归美联储的2%目标了。

他表示，美联储应改变政策策略，更加重视通胀和就业预期。这样做将会令联储的政策利率产生更大波动，但可以确保经济在未来遇到挫折时能够更快复苏。

柯薛拉柯塔将不会出席即将召开的美联储政策会议，因为这距离他1月1日计划卸任的时间太近。(完)