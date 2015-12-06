日本个股：日本证券监管机构将建议对东芝处以5,980万美元罚款--消息

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透东京12月5日 - 一位了解情况的消息人士周六告诉路透，日本证券交易监督委员会(SESC)将建议对东芝 的会计造假行为处以73.7亿日圆(5,984万美元)罚款。
该消息人士称，SESC将于周一向日本金融厅提出建议。若果真如此，这将是企业因会计造假行为而受到的最高纪录罚款。
东芝曾表示，约有七年的时间获利虚报约1,550亿日圆。
上个月底，一批颇有影响的律师所组成团体中有半数人认为，东芝针对会计问题组织的第三方调查并不合格，因调查的独立性不够，且没有审查一个关键部门。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。