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亚洲 | 2015年 12月 6日 星期日 16:54 BJT

日本个股：日本证券监管机构将建议对东芝处以5,980万美元罚款--消息

路透东京12月5日 - 一位了解情况的消息人士周六告诉路透，日本证券交易监督委员会(SESC)将建议对东芝 的会计造假行为处以73.7亿日圆(5,984万美元)罚款。

该消息人士称，SESC将于周一向日本金融厅提出建议。若果真如此，这将是企业因会计造假行为而受到的最高纪录罚款。

东芝曾表示，约有七年的时间获利虚报约1,550亿日圆。

上个月底，一批颇有影响的律师所组成团体中有半数人认为，东芝针对会计问题组织的第三方调查并不合格，因调查的独立性不够，且没有审查一个关键部门。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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