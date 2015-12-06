《日本重要政经日程》--12月7日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月6日(日)
2330 - 路透短观调查日本制造业景气判断指数
2350 - 11月底止外汇储备
12月7日(一)
0130 - 日本央行审议委员佐藤健裕对奈良企业界领袖发表演讲
0345 - 日本央行总裁黑田东彦及法国央行副总裁Anne Le Lorier在欧洲金融市场协会(Europlace)发表谈话
0500 - 日本10月领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。