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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--12月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月6日(日)

2330 - 路透短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 11月底止外汇储备

12月7日(一)

0130 - 日本央行审议委员佐藤健裕对奈良企业界领袖发表演讲

0345 - 日本央行总裁黑田东彦及法国央行副总裁Anne Le Lorier在欧洲金融市场协会(Europlace)发表谈话

0500 - 日本10月领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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