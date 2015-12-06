日韩经济指标预测--12月7日-12月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日当周 12月6日(日) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 正3 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,442 12月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -0.3 领先指标 -- -2.1 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 10月 盈余16,594 盈余14,684 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 持平 -0.2% 环比年率 +0.1% -0.8% 12月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 48.2 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -1.5% +7.5% (较上年同期) +1.4% -1.7% 12月9日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +9.2% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.6% (较上年同期) -3.8% -3.8% 2350 日本企业调查指数 第四季 -- 11.0 12月10日(四) -- 韩国央行利率决议 12月 -- 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -6.2% 进口物价(较上年同期) -- -14.8% 12月11日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 39.10 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 41.90 12月14日当周 12月13日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 -- 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 -- 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 -- 正3 央行短观大型企业资本支出预估 -- +10.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -- -6.1% 12月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 10月修正值 -- +1.4% 产能利用指数(较前月) 10月 -- +1.5% (完)