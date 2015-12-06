澳新经济指标预测--12月7日-12月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日当周 12月7日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 11月 -- +3.0% 网路招聘广告 -- +0.3% 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.2% 12月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 -- 正9 企业信心指数 -- 正2 12月8日-9日 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +3.9% 12月9日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% +2.0% 投资性房屋融资 -- -8.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.75% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.6% 12月10日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 11月 减少1 增加5.86 全职就业人数(万人) -- 增加4.00 就业参与率 65% 65% 失业率 6.0% 5.9% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 11月 -- 53.3 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.2% 12月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 48.20 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 64.9% 12月14日当周 12月14日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)