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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--12月7日-12月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    12月7日当周
    
    12月7日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                        11月         --       +3.0%
                网路招聘广告                                     --       +0.3%
    2145 新西兰制造业销售                         第三季         --       -0.2%
    
    12月8日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                        11月         --         正9
                企业信心指数                                     --         正2
    
    12月8日-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                         12月         --       +3.9%
    
    12月9日(三)
    0030 澳洲房屋融资                               10月       -1.0%      +2.0%
             投资性房屋融资                                      --       -8.5%
    2000 新西兰央行利率决定                          --        2.50%      2.75%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)               11月         --        持平
                             (较上年同期)                        --       +5.6%
    
    12月10日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                         11月       减少1   增加5.86
             全职就业人数(万人)                                  --    增加4.00
             就业参与率                                          65%        65%
             失业率                                             6.0%       5.9%
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                  11月         --        53.3
    2145 新西兰食品价格指数                         11月         --       -1.2%
    
    12月11日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月         --       48.20
    0200 新西兰公债外资持有比例                     11月         --       64.9%
    
    12月14日当周
    
    12月14日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)

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