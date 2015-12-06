美国与加拿大经济指标预测--12月7日-12月14日****

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月7日当周
12月7日(一)
1500 美国就业趋势指数 11月 -- 129.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加200.0 增加289.2
12月8日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 11月 -- 96.10
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 19.5 19.81
1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 +2.9% -6.7%
1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 10月 552.3 552.6
12月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 418.9
再融资指数 -- 1,516.9
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月 +0.1% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.3% +0.5%
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 54.3
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 52.4
12月10日(四)
1330 美国进口物价(较前月) 11月 -0.7% -0.5%
出口物价(较前月) -0.3% -0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月5日当周 -- 26.9
四周均值(万人) -- 26.925
续请失业金人数(万人) 11月28日当周 -- 216.1
1330 加拿大产能利用率 第三季 82.0% 81.3%
1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.1% +0.1%
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字678 赤字1,360
12月11日(五)
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 11月 -1.4% -1.6%
(较前月) 持平 -0.4%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.2% +0.1%
(较前月) +0.1% -0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.4%
(较前月) -- -0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.2%
1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 92.0 91.3
现况指数 103.5 104.3
预期指数 81.0 82.9
12月14日当周
12月14日(一)
暂无重要经济数据公布。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 戴素萍)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)