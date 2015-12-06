《全球汇市》美元在就业数据公布后持稳，本周焦点看中国

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
总之，上周欧元在空头回补带动下的猛烈涨势，重创欧元空头，可能降低他们很快重新建立空头部位的热情。
交易员称，由于年底临近，大家承担高风险的门槛都较高，下周美联储政策会议后，交投活动可能会降温。
美元和欧元兑日圆均持稳。美元兑日圆 报123.20，欧元兑日圆 报134.01。欧元兑日圆上周涨近3%。
本周，焦点将转向中国密集公布的数据，预计数据将显示经济低迷。其中贸易数据周二出炉，周三公布通胀数据，周六公布工业产出和零售销售数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0873 1.0884 -0.10 -10.12 1.2097
美元/日圆 123.18 123.16 0.02 3.11 119.68
欧元/日圆 133.93 134.05 -0.09 -7.77 144.78
美元/瑞郎 0.9976 0.9964 0.12 0.35 0.9941
英镑/美元 1.5105 1.5110 -0.03 -3.01 1.5573
美元/加元 1.3369 1.3361 0.06 15.07 1.1618
澳元/美元 0.7335 0.7339 -0.05 -10.20 0.8168
新西兰元/美元 0.6725 0.6744 -0.28 -13.75 0.7797
澳元/日圆 90.350 90.340 0.01 -7.55 97.750
新西兰元/日圆 82.840 83.050 -0.25 -11.40 93.310
英镑/日圆 186.06 186.08 -0.01 0.12 186.38
澳元/新西兰元 1.0896 1.0865 0.29 4.08 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/许娜/徐文焰/李爽/龚芳)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。