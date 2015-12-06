南非评等：南非称已致力于降低经济阻力，之前信贷评等遭下调

标普周五称，预计南非2016年国内生产总值(GDP)增长率保持在1.6%左右，2017年开始料在发电能力改善的推动下超过2%。

惠誉还将南非2015年增长预估从2.1%调降至1.4%，对明年的预估从2.3%降为1.7%。

南非财政部在10月调降对2015年的经济增长预估，从2月预计的增长2%降至1.5%，称由于国内能源受限且受到全球放缓的冲击。

财政部周六表示，政府已推出一连串紧急改革举措增强经济的竞争力，包括投资基础设施、改革国有企业运营、以及推动就业市场改革以避免发生旷日持久的罢工。

政府在过去三年中维持支出上限，并表示在2015/16年度也将遵守支出限额。