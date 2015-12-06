南非评等：南非称已致力于降低经济阻力，之前信贷评等遭下调

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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标普周五称，预计南非2016年国内生产总值(GDP)增长率保持在1.6%左右，2017年开始料在发电能力改善的推动下超过2%。
惠誉还将南非2015年增长预估从2.1%调降至1.4%，对明年的预估从2.3%降为1.7%。
南非财政部在10月调降对2015年的经济增长预估，从2月预计的增长2%降至1.5%，称由于国内能源受限且受到全球放缓的冲击。
财政部周六表示，政府已推出一连串紧急改革举措增强经济的竞争力，包括投资基础设施、改革国有企业运营、以及推动就业市场改革以避免发生旷日持久的罢工。
政府在过去三年中维持支出上限，并表示在2015/16年度也将遵守支出限额。
“政府收入继续增长、严格执行支出上限、以及拟议中的将政府支出与长期经济增长状况挂钩的长期财政指引，料将使得总体债务水平与GDP之比在2018/19年度稳定在49.4%，”财政部称。(完)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存