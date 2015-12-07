全球气候：气候谈判进入新阶段，即将进行最艰难决策

尽管如此，在为四年来阻碍会谈的种种问题找寻共识上，新的文案凸显出，包括美国国务卿克里在内的各国部长级人士还有多大的努力空间。

协商人士在文件上标注了939个括号说明文字，代表着在解决歧见上有各种不同的选项。

举例来说，部分发展中国家希望能够在2050年之前逐步减少化石燃料的使用，但是包括温室气体排放量最大的中国在内的一些国家，则倾向承诺在本世纪转型成为低碳国家。

在巴黎郊外举行的一场联合国峰会上达成的一项协议，料将构成至今最强有力的全球协议，代表着富裕及发展中国承诺共同努力抑制造成气候变迁的排放问题，尽管多位官员表示，这将不足以阻止全球气温升破危险临界值。

“所有困难的政治问题仍有待解决，且将由各国部长级人士解决，”欧盟执委会能源及气候执委卡内特表示，“取得约束力低的协议要比取得约束力高的协议简单得多。”