汽车产业：日本监管层要求车商在2018年中前逐步弃用高田空气发生器

路透东京12月4日 - 日本周五要求汽车厂商在2018年年中之前，分阶段停止使用高田公司 的气囊空气发生器，监管措施力度与美国相同。

本田汽车 和丰田汽车 等汽车厂商已经表示，旗下新车型不再采用高田公司使用硝酸铵的气体发生器。这款产品与造成八人死亡的事故有关。

监管机构怀疑，这种气体发生器暴露在潮湿环境中时，会意外增大爆发的力量，并向四周喷射碎片。

日本国土交通省周五表示，已经调整了监管要求。此前高田的空气发生器被怀疑在一场汽车事故中导致一名乘客受轻伤。