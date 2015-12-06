中港个股：中信证券称公司执委会两委员失联，媒体称或涉配合调查

路透上海12月7日 - 中国最大券商--中信证券 周日晚间公告称，稍早有媒体提及公司 执行委员会委员陈军、闫建霖或涉配合调查，目前公司暂时无法与这两位高层取得联系。

中信证券的八人执委会中，除上述两位高管，目前已有四人被采取刑事强制措施或被调查、协助调查，例如公司总经理程博明、董事总经理徐刚等，其余两人为已宣布退休的董事长王东明、负责国际业务的副董事长殷可。