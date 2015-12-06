中港个股：中信证券称公司执委会两委员失联，媒体称或涉配合调查

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透上海12月7日 - 中国最大券商--中信证券 周日晚间公告称，稍早有媒体提及公司 执行委员会委员陈军、闫建霖或涉配合调查，目前公司暂时无法与这两位高层取得联系。
公告还指出，公司前期配合调查的员工中，已有一部分员工先后返回工作岗位。但公告未透露更多细节。
中信证券的八人执委会中，除上述两位高管，目前已有四人被采取刑事强制措施或被调查、协助调查，例如公司总经理程博明、董事总经理徐刚等，其余两人为已宣布退休的董事长王东明、负责国际业务的副董事长殷可。
中信证券上周五收报18.24元，过去一个月上涨5.13%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。