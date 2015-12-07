手机产业：三星电子同意就专利侵权向苹果支付5.48亿美元赔偿金

路透纽约12月4日 - 韩国三星电子 一直竭尽全力避免就专利争议向苹果 赔偿，不过如今三星表示，最终将就专利与设计侵权向智能(智慧型)手机最大竞争对手苹果支付逾5.48亿美元赔偿金。

三星电子周四在加州圣荷西联邦法庭申报的文件中表示，如果苹果周五寄出发票，三星将于12月14日前支付款项。

对于是否已送出发票的提问，苹果周五拒绝回应。

2012年一项判决认定三星电子侵害苹果专利、手机外型抄袭iPhone，美国上诉法庭在今年5月将判决三星电子的9.3亿美元赔偿金额，调降3.82亿美元。

如今同意赔偿的三星电子对圣荷西法庭表示，如果在接下来就其遭控抄袭iPhone外观、切面、外框与使用者介面的设计专利一案，对美国最高法庭提出的上诉中获胜，该公司料将获得赔偿，这一部分在总金额中占了3.99亿美元。