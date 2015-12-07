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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:18 BJT

《中国重要政经日程》--12月7日

==========================今日重要政经日程==========================

*12/7（周一）

--国新办新闻发布会，农业部党组成员杨绍品介绍新时期农垦改革与发展有关情况

=========================近期重要政经日程==========================

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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