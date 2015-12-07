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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:24 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月7日

*工商时报：

--财政部长张盛和透露，11月出口〞仍然没好转〞，一样是二位数衰退，连10黑已成定局。他表示，国际上不确定因素太多，坦言不知何时才可以看到春燕。

--根据兆丰金 内部最新统计，兆丰金合计财政部、台银、土银、台湾菸酒、中华邮政，以及劳退、退抚等五大政府基金，目前泛公股总持股水位已飙高到25.61%，创下兆丰金控成立近10年来新高。

*经济日报：

--金管会将大幅放宽外银在台子行与海外母行、联行的资金拆借限额，从现行每月净值50%、每日净值100%，提高到250%，大幅提高企业的跨国资金调度弹性。

--台积电 明年全力冲刺先进制程并强攻整合扇型封装（InFO）服务，带动明年资本支出大增、上看120亿美元（约3,960亿台币）新高。台积电并将落实半导体设备本土化策略，带动设备厂商机大开。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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