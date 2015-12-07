《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月7日

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
*工商时报：
--财政部长张盛和透露，11月出口〞仍然没好转〞，一样是二位数衰退，连10黑已成定局。他表示，国际上不确定因素太多，坦言不知何时才可以看到春燕。
--根据兆丰金 内部最新统计，兆丰金合计财政部、台银、土银、台湾菸酒、中华邮政，以及劳退、退抚等五大政府基金，目前泛公股总持股水位已飙高到25.61%，创下兆丰金控成立近10年来新高。
*经济日报：
--金管会将大幅放宽外银在台子行与海外母行、联行的资金拆借限额，从现行每月净值50%、每日净值100%，提高到250%，大幅提高企业的跨国资金调度弹性。
--台积电 明年全力冲刺先进制程并强攻整合扇型封装（InFO）服务，带动明年资本支出大增、上看120亿美元（约3,960亿台币）新高。台积电并将落实半导体设备本土化策略，带动设备厂商机大开。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。