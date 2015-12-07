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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:28 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月7日

* 头版头条:

--多位专家认为，中国A股熔断机制将成为股票市场的“安全阀”，为市场在大幅波动时提供“冷静期”，为投资者提供三思而行的机会。

* 其他:

--中国证券投资者保护基金有限责任公司最新调查结果显示，11月中国证券市场投资者信心指数达到57.8，环比上升4.5%，投资者信心连续三个月上升。

--中国社会科学院学部委员李扬表示，2008年以后全球杠杆率上升主要归因于发展中国家，这表明若不施以有效管理，发展中国家可能成为下一场债务危机的主角；作为世界最大的发展中国家，中国杠杆率正不断提高，对此不可不保持高度警惕。

--中国最大房地产企业--万科 公告称，截至12月4日，深圳钜盛华集中竞价买入公司股票5.49亿股，占公司总股本4.969%，此次权益变动后，钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有公司A股22.11亿股，占总股本20.008%，取代华润成第一大股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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