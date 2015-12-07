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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:30 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月7日-12月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月7日(一)

华盛顿--巴西财长莱维(Joaquim Levy)会见美国财长杰克卢，还料将会见国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏。

12月8日(二)

暂无重要经济事件。

12月9日(三)

暂无重要经济事件。

12月10日(四)

贝尔格莱德(贝尔格勒)--塞尔维亚央行举行会议并宣布利率决议(1100)。

首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。

12月11日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。

12月14日(一)

巴黎--2015绿色增长和可持续发展论坛，主题为“促进下一次工业革命：为绿色增长进行系统创新”(至12月15日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

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香港重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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