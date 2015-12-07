《香港报摘》--经济日报12月7日

**头版头条**

--基金互认首批申请6个月限期在即，多名基金界消息透露，不论南下、北上，中港证监审都已完成查询和审核，料最快两周内可一并公布，但由于基金销售前需落实销售代理安排，且跨境税项安排尚未明朗化，年内获批的互认基金料于明年初才能上架销售。

**其他**

--苹果公司今年推出创新的3D Touch（压力触控）技术，晶门科技 认为这是未来的大趋势，正在研发有关技术的集成电路（IC），未来推出市场。

--汉能薄膜发电 已停牌逾半年，主席李河君为协助公司尽快复牌，拟出售母公司汉能集团持有的水电资产，藉以换取投资者入股汉能薄膜15%股权，重建市场对汉能的信心。

--万科 公布，第一大股东又再易手，宝能系的钜盛华及其一致行动人前海人寿，上周五（4日）增持万科A 股份至逾20%，取代9月初成为第一大股东的华润集团。

--花旗集团香港及澳门区行长卢韦柏认为，港银应借人民币国际化机遇，大力发展人民币外滙交易，港银作为境外银行，将可提供更多人币计价金融产品，例如收购相关贷款及杠杆贷款，更可优胜于中资行。（完）

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