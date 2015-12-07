《全球重要经济事件一览表》--12月7日-12月14日

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
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12月7日(一)
华盛顿--巴西财长莱维会见美国财长杰克卢，预计还将与国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏会面。
美国曼西--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在波尔州立大学商业与经济研究中心主办的第20届印第安纳经济展望年会的餐会上，就经济与货币政策发表讲话(1730)。
布鲁塞尔--英国央行总裁卡尼在欧洲议会一委员会作证(1400)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
日本奈良--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖发表讲话。
东京--日本央行总裁黑田东彦与法国央行副总裁Anne Le Lorier在欧洲金融市场协会论坛上发表演讲(0345)。
12月8日(二)
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)举行新闻发布会，发布新的斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。
多伦多--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大帝国俱乐部(Empire Club of Canada)发表讲话(1810)。
12月9日(三)
伦敦--英国商会发布2016年经济预估(0001)。
塔林--爱沙尼亚央行公布最新宏观经济预估，央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)发表讲话(0900)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议(0800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月10日)。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。
12月10日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布12月利率会议记录(1200)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在Women's Executive Network活动上发表讲话(1800)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济和欧元区货币政策举行记者会(0900)。
伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0830)。
哥本哈根--丹麦央行举行记者会，公布季度货币政策评估和半年度金融稳定报告(0930)。
12月11日(五)
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁与记者会面(0900)。
法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
12月14日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月15日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。