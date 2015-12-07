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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:36 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月7日-12月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月7日(一)

华盛顿--巴西财长莱维会见美国财长杰克卢，预计还将与国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏会面。

美国曼西--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在波尔州立大学商业与经济研究中心主办的第20届印第安纳经济展望年会的餐会上，就经济与货币政策发表讲话(1730)。

布鲁塞尔--英国央行总裁卡尼在欧洲议会一委员会作证(1400)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

日本奈良--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖发表讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦与法国央行副总裁Anne Le Lorier在欧洲金融市场协会论坛上发表演讲(0345)。

12月8日(二)

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)举行新闻发布会，发布新的斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。

多伦多--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大帝国俱乐部(Empire Club of Canada)发表讲话(1810)。

12月9日(三)

伦敦--英国商会发布2016年经济预估(0001)。

塔林--爱沙尼亚央行公布最新宏观经济预估，央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)发表讲话(0900)。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议(0800)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月10日)。

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。

12月10日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布12月利率会议记录(1200)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在Women's Executive Network活动上发表讲话(1800)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济和欧元区货币政策举行记者会(0900)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0830)。

哥本哈根--丹麦央行举行记者会，公布季度货币政策评估和半年度金融稳定报告(0930)。

12月11日(五)

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁与记者会面(0900)。

法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

12月14日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月15日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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