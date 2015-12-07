全球矿业：巴西淡水河谷预计明年全球海运铁矿石需求为13.5-14亿吨

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透伦敦12月4日 - 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷 周五称，预计明年全球海运铁矿石需求为13.5-14亿吨，并称明年进入市场的新供应水准将很少。
“技术面而言，明年价格应在每吨50美元左右，但除此之外还有包括市场信心等很多因素，”淡水河谷一执行高层Peter Poppinga说。
现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI周五跌破每吨40美元的心理关卡，最大消费国中国的钢铁需求大减、以及全球制钢原料供应过多是打压价格的主因。
铁矿石价格已处于2008年现货市场定价开始以来的最低水平。根据年度定价，铁矿石已经达到10年最低，价格仅是2011年的高点每吨约200美元的五分之一。
Poppinga说，今年有1.20亿吨铁矿石新供应进入海运市场，但他预计明年这个数字将接近于6,000-7,000万吨，相当于矿体自然淘汰率的数量。
“今年发生了(供应)大地震。减少供应已在讨论，问题在于需求，”他说。
Poppinga说，他预计中国钢铁产量及需求明年将下滑，但全球其他地方钢铁产量增加将抵销掉中国的下滑。(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。